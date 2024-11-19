Эксперт Кнырик считает, что задачей Вашингтона является стимулирование Европы вовлечься в конфликт
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По словам эксперта Константина Кнырика, вбросы о ракетных ударах вглубь нашей страны являются информационным шантажом европейских стран со стороны Штатов. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что цель таких вбросов – сподвигнуть европейские государства дать разрешение и действительно начать наносить удары, поскольку американцы весьма осторожно подобную историю провернули уже с танками.
По мнению, сегодня пытаются провернуть то же самое, задачей Вашингтона является стимулирование Европы вовлечься в конфликт до такой степени, что никакие мирные инициативы Трампа просто не сработают.
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