По словам эксперта Константина Кнырика, вбросы о ракетных ударах вглубь нашей страны являются информационным шантажом европейских стран со стороны Штатов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что цель таких вбросов – сподвигнуть европейские государства дать разрешение и действительно начать наносить удары, поскольку американцы весьма осторожно подобную историю провернули уже с танками.

По мнению, сегодня пытаются провернуть то же самое, задачей Вашингтона является стимулирование Европы вовлечься в конфликт до такой степени, что никакие мирные инициативы Трампа просто не сработают.

Ранее на Западе заявили, что время Зеленского вышло.