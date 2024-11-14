Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что время для Украины и ее сторонников на исходе.

Он отметил, что прокси-война на Украине привела к катастрофическим последствиям для НАТО, именно поэтому настало время искать нестандартные решения для разрешения конфликта. Таким мнением Малинен поделился в соцсети Х.

«Время для ВСУ, Зеленского и западных преступников вышло. Прокси-война на Украине стала для НАТО не чем иным, как катастрофой (эпических масштабов)», — отметил профессор.

Ранее одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп пообещал, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день, используя исключительно переговорные подходы.

Трамп критически отзывается о том, как Соединенные Штаты ведут дела с Киевом, называя Владимира Зеленского «торгашом», каждый визит которого незамедлительно заканчивается многомиллиардной помощью.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не возлагают на Дональда Трампа надежд относительно российского-американских отношений.

Накануне советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, каким образом Киев сможет вести переговоры с Россией. Он отметил, что подобный контакт возможен только через принуждение Москвы к миру через международное право.