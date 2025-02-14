Эксперт Кобелюк дал оценку разному тону разговоров Трампа с Путиным и Зеленским

По словам эксперта по публичным выступлениям и переговорам Алексея Кобелюка, глава белого дома Дональд Трамп сообщил о своих звонках российскому коллеге Владимиру Путину и потом уже Владимиру Зеленскому в разном тоне. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что линия поведения трех сторон совершенно разная, поскольку Трамп является предпринимателем, Путин — экс-разведчиком, а Зеленский — актером. Таким образом, президенту РФ присуща максимальная осторожность во всех своих действиях. Трамп же дает свои предвыборные обещания, заявляя, что завершит боевые действия за сто дней, а теперь четко понимает, что указанный им срок подходит к концу.

По мнению эксперта, главы России и Штатов общались на равных условиях. Также общение Трампа с Путиным свидетельствует о признании силы, так как мир больше не является однополярным, что и было целью России под руководством своего лидера.

Он отметил, что Киев же понимает, что напрямую они вопрос не решат, а лишь могут договариваться только за спиной Трампа.

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