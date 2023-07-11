По словам бывшего советника Пентагона полковник Дугласа Макгрегора, Киеву уже ничего не сможет помочь одержать победу над Москвой. Он отметил, что на фоне украинского конфликта и раскола внутри НАТО многие западные государства находятся в отчаянии. Зампред президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко дал комментарий данному заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он пояснил, что западные страны действительно катастрофически проигрывают противостояние с Россией, поскольку их ожидания в отношении Незалежной не оправдались.

По мнению эксперта, западные государства в настоящее время ведут поиски любых методов выхода из данного конфликта целыми, поскольку мировое сообщество понимает, что в украинском конфликте заложено противостояние за будущее мироустройство.