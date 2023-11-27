Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку в связи с отсутствием плана действий на 2024 год. По словам зампреда Президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, политики из команды действующего украинского лидера стараются переложить ответственность друг на друга и боятся за собственную безопасность. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что это связано с реальным положением дел.

По мнению эксперта, прежде всего им необходимо найти виновного в поражении Незалежной.

Он добавил, что также рост авторитета главкома ВСУ Залужного является проблемой для Зеленского, к тому же возможным становится приход военных к власти. Поскольку в этом заинтересован Запад.