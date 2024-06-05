Эксперт Колташов определил причину недопуска экс-разведчика США Риттера на ПМЭФ
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Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер накануне заявил, что ему помешали отправиться на Петербургский международный экономический форум, изъяв паспорт в аэропорту по указанию Госдепартамента. По словам эксперта Василия Колташова, Вашингтон боится, что такие люди, как Риттер, могут развалить все конструкции американской пропаганды. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он напомнил, что ранее Скотт Риттер критиковал американское вторжение в Ирак, а сейчас он заявил о том, что Вашингтон является полицейским не только в отношении иных государств, но и в отношении собственных граждан.
По мнению эксперта, действия американских властей в отношении Риттера демонстрируют степень их неуверенности в себе. По их представлениям, экс-разведчик превращается в страшную информационную опасность, который по возвращении расскажет американцам, что Россия не только не изолирована, а, напротив, в стране идет интенсивное развитие экономических связей. А вся эта информация прямо расходится с тем, что вещает CNN.