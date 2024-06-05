Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер накануне заявил, что ему помешали отправиться на Петербургский международный экономический форум, изъяв паспорт в аэропорту по указанию Госдепартамента. По словам эксперта Василия Колташова, Вашингтон боится, что такие люди, как Риттер, могут развалить все конструкции американской пропаганды. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он напомнил, что ранее Скотт Риттер критиковал американское вторжение в Ирак, а сейчас он заявил о том, что Вашингтон является полицейским не только в отношении иных государств, но и в отношении собственных граждан.

По мнению эксперта, действия американских властей в отношении Риттера демонстрируют степень их неуверенности в себе. По их представлениям, экс-разведчик превращается в страшную информационную опасность, который по возвращении расскажет американцам, что Россия не только не изолирована, а, напротив, в стране идет интенсивное развитие экономических связей. А вся эта информация прямо расходится с тем, что вещает CNN.