Эксперт Кортунов пояснил желание Эрдогана быть посредником между Палестиной и Израилем
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил свою кандидатуру в качестве посредника в палестино-израильском конфликте. По словам эксперта Андрея Кортунова, президент Турции исходит из того, что такой шаг может повлиять на повышение статуса Анкары в международных делах. Об этом сообщают «Известия».
Он отметил, что Эрдоган не впервые предлагает себя в подобной роли.
По мнению эксперта, свою роль в данном предложении играют и наладившиеся отношения Анкары и Иерусалима при поддержке Турцией палестинской автономии.