Эксперт Кортунов пояснил желание Эрдогана быть посредником между Палестиной и Израилем

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил свою кандидатуру в качестве посредника в палестино-израильском конфликте. По словам эксперта Андрея Кортунова, президент Турции исходит из того, что такой шаг может повлиять на повышение статуса Анкары в международных делах. Об этом сообщают «Известия».