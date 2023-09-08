Эксперт Козюлин заявил, что популярность украинского лидера неуклонно падает
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По словам руководителя Центра глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД России Вадима Козюлина, будущее президента Незалежной зависит от ситуации на линии соприкосновения, тем не менее его прежняя популярность теряется. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он отметил, что, возможно, украинский лидер будет свергнут его же армией из-за удач Вооруженных Сил РФ и больших потерь в ВСУ.
По мнению эксперта, в будущем Зеленский может начать писать книги и мемуары о том, что его плохо понимали.