По словам руководителя Центра глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД России Вадима Козюлина, будущее президента Незалежной зависит от ситуации на линии соприкосновения, тем не менее его прежняя популярность теряется. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что, возможно, украинский лидер будет свергнут его же армией из-за удач Вооруженных Сил РФ и больших потерь в ВСУ.

По мнению эксперта, в будущем Зеленский может начать писать книги и мемуары о том, что его плохо понимали.