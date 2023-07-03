Эксперт Лидовской прокомментировал идею разместить российские войска на Кубе

В Российском военно-историческом обществе предложили вернуться к вопросу о размещении российских войск на Кубе. Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал, как отреагировали бы на этот шаг государства Латинской Америки. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, власти кубы всегда проявляли готовность работать с нашей страной еще с советских времен, поэтому наша страна может рассчитывать на Кубу.

Эксперт отметил, что Североатлантический альянс весьма активно приближается к границам России, поэтому нет ничего необычного, если наша страна поступит таким же образом.

Лидовской подчеркнул, что данное решение, скорее всего, будет одобрено в странах Латинской Америки. Вашингтон, конечно, придет в негодование и продолжит санкционное давление.