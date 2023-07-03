Эксперт Лидовской прокомментировал идею разместить российские войска на Кубе
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В Российском военно-историческом обществе предложили вернуться к вопросу о размещении российских войск на Кубе. Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал, как отреагировали бы на этот шаг государства Латинской Америки. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, власти кубы всегда проявляли готовность работать с нашей страной еще с советских времен, поэтому наша страна может рассчитывать на Кубу.
Эксперт отметил, что Североатлантический альянс весьма активно приближается к границам России, поэтому нет ничего необычного, если наша страна поступит таким же образом.
Лидовской подчеркнул, что данное решение, скорее всего, будет одобрено в странах Латинской Америки. Вашингтон, конечно, придет в негодование и продолжит санкционное давление.