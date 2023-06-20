Эксперт Лизан дал оценку приглашению украинских невозвращенцев приехать в Россию
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Служба внешней разведки России пригласила сотрудников украинских дипломатических миссий, которые отказываются вернуться на родину, приехать в Россию. По словам эксперта Ивана Лизана, к сегодняшнему дню накопилось очень большое число украинских дипломатов, не желающих возвращаться в Киев. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что количество стало качеством.
По мнению эксперта, чаще всего именно в летний сезон в заграничных учреждениях идет ротация работников, в связи с чем обращение главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина может стать актуальным.
Лизан пояснил, что высокопоставленные сотрудники вряд ли откликнутся, а рядовые сотрудники вполне могут.