Эксперт Лизан дал оценку приглашению украинских невозвращенцев приехать в Россию

Служба внешней разведки России пригласила сотрудников украинских дипломатических миссий, которые отказываются вернуться на родину, приехать в Россию. По словам эксперта Ивана Лизана, к сегодняшнему дню накопилось очень большое число украинских дипломатов, не желающих возвращаться в Киев. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что количество стало качеством.

По мнению эксперта, чаще всего именно в летний сезон в заграничных учреждениях идет ротация работников, в связи с чем обращение главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина может стать актуальным.

Лизан пояснил, что высокопоставленные сотрудники вряд ли откликнутся, а рядовые сотрудники вполне могут.