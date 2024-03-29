Эксперт Лосев заявил, что заказчиков теракта в «Крокусе» скоро раскроют

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что в организации теракта в «Крокус Сити Холле» задействованы разведывательные центры. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости . По его словам, заказчиков теракта скоро найдут.

«Понятно, что организаторы и исполнители находятся в разных странах. Мы скоро узнаем, кто это сделал — кто был заказчиком и организатором. Будем надеяться, что наши правоохранительные органы и органы обеспечения безопасности представят нам всю информацию о том, как это было», — уточнил Лосев.

Он отметил, что российский народ не запугать терактами. Лосев заявил, что общество готово и дальше продолжать сражаться с врагами.

22 марта в подмосковном Красногорске произошла трагедия. В этот день четверо террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл», где начали безжалостно стрелять по людям. На кадрах, распространившихся в соцсетях видно, как преступники стреляют в упор. Позже террористы ворвались в концертный зал, где планировалось выступление рок-группы «Пикник», и начали стрелять там. Также они использовали коктейли Молотова для поджога помещения.

На данный момент четыре предполагаемых исполнителя теракта задержаны. Они оказались уроженцами Таджикистана. Обвиняемые находятся под арестом до 22 мая.

Ранее мы сообщали, на маршруте террористов из «Крокус Сити Холла» обнаружены гранатометные выстрелы и взрыватель.