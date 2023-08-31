Эксперт Лузянин предположил, почему Си Цзиньпина не будет на саммите G20

Профессор НИУ ВШЭ, МГИМО Сергей Лузянин в интервью РИА Новости предположил, почему председатель КНР Си Цзиньпин не будет участвовать на саммите G20, который пройдет в сентябре в Индии.

Лузянин выразил мнение, что такое решение китайского лидера связано с недовольством Пекина обстоятельствами на китайско-американском треке, а также неудачными попытками США решить сложившиеся между сторонами противоречия.

«Его отсутствие на саммите в Индии будет совершенно точно означать, что попытки Вашингтона через недавний визит министра торговли (Джины Раймондо) в Пекин и до этого других чиновников, имеют поверхностный характер, а глубинных китайско-американских противоречий они не разрешили. Визит Си Цзиньпина предполагал бы встречу на полях с (президентом США Джо) Байденом, как это было на Бали в прошлом году (на саммите G20), – сказал Лузянин.

31 августа агентство Reuters сообщило, что Си Цзиньпин с большей долей вероятности не поедет на предстоящий саммит в Индии. По данным источника, представлять китайскую сторону будет премьер-министр Ли Цян.

25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки». Он заявил, что формат присутствия российского лидера на этом мероприятии будет уточняться.

Президент США Джо Байден примет участие в предстоящей встрече в Нью-Дели.

Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило, что российскую делегацию на сентябрьском саммите возглавит глава ведомства Сергей Лавров. Он также представлял Россию на прошедшем в ЮАР саммите БРИКС.

В 2022 году саммит «Большой двадцатки» прошел на Бали. Россию на встрече также представлял Лавров. G20 объединяет так называемые клубы правительств и глав центральных банков государств с развитой и развивающейся системой экономики. Участниками союза «Большой двадцатки», кроме РФ, КНР и США, являются Индия, Германия, Турция, Мексика, Япония, ЮАР.