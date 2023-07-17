Эксперт Малинин объяснил причины логичности отмены Россией зерновой сделки

По словам учредителя АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Алексея Малинина, приостановление зерновой сделки - объяснимый шаг нашей страны, так как Россия, по сути, не имеет с нее никакой выгоды. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что данный шаг был в определенной степени жестом доброй воли с российской стороны, поскольку зависимы от украинского зерна государства в мире не должны страдать из-за спецоперации.

По мнению эксперта, из всего процесса было отчетливо видно, то зерно поступало не по планируемому направлению, а в Европу.

Он подчеркнул, что на данный момент о завершении сделки речи пока не идет, Москве нужны гарантии.