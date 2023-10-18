Эксперт Малинин считает, что любая власть в Польше будет враждебно настроена к Москве

По словам эксперта Алексея Малинина, неуверенная победа правящей польской партии «Право и справедливость» может вполне серьезно изменить политический ландшафт в стране. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что уже заметен рост проевропейских настроений, которые наверняка станут поддержаны европейскими чиновниками и другими политиками извне.

По мнению эксперта, Польша в географическом, геополитическом и материальном плане была важной опорой Вашингтона в контексте украинского конфликта, а прения с властями Украины и противоречия с властями Германии могут побудить США сделать ее власть более предсказуемой.

Он отметил, что в любом случае та или иная власть будет недружественной и к Москве, и к Минску.