Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что в феврале удары по Украине усилятся. Таким мнением он поделился на своем YouTube-канале.

«Мы только увидели первую крупную серию ракетных ударов в феврале этого года, и нет сомнений, что их будет больше», — отметил Меркурис.

Эксперт заявил, что для отражения атак ВСУ придется использовать ценные ракеты систем противовоздушной обороны (ПВО), включая боеприпасы для американский зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Как отметил Меркурис, из-за прекращения военной помощи Вашингтона системы Patriot на Украине могут остаться без боеприпасов. Это только усугубит положение ВСУ, резюмировал эксперт.

ВС РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате которого было разрушено шоссейное полотно и погибли люди.

Как заявляли министр обороны России Сергей Шойгу, удары по критической инфраструктуре направлены на снижение военного потенциала Украины. Глава оборонного ведомства подчеркивал, что удары не несут угрозы мирным жителям.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия в десять раз превосходит Украину по числу выпущенных снарядов.