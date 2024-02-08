WSJ: Россия превосходит Украину в 10 раз по числу выпущенных снарядов

ВСУ действуют в условиях жесточайшего дефицита боеприпасов. На каждые десять выпущенных российской артиллерией снарядов они вынуждены отвечать всего одним своим. Так считает The Wall Street Journal, опираясь на украинские источники.

Ситуация сильно осложнилась отказом в военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Украинская армия вынуждена экономить боеприпасы, поскольку боится, что больше не получит новых. Киев вынужден сосредоточиться на атаках при помощи беспилотников, которых в войсках находится большее количество, чем дефицитного артиллерийского боезапаса.

В то же время, по сведениям из американских источников, США в состоянии предоставить Украине мощнейшую дополнительную помощь, на которую она смогла бы приобрести все недостающее. Но эта поставка блокируется конгрессом.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обвинил в дефиците снарядов у ВСУ Евросоюз. Тот проигрывает по своим возможностям российской военной промышленности, и не способен удовлетворить все потребности украинской армии в снарядах.