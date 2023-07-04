Эксперт Межевич дал оценку требованию премьера Эстонии к Украине

По словам эстонского премьера Каи Каллас, Незалежной не следует ждать подарка, а надо выполнить на 120% требования для вступления в Евросоюз. Она добавила, что чиновникам Украины необходимо проявить себя и последовать всем правилам Брюсселя. Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич оценил данное заявление. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, Каллас получила инструкции от Брюсселя для данного заявления.

Эксперт пояснил, что сама по себе она не может давать таких заявлений, поскольку находится в статусе «шестерки».

Он уточнил, что Евросоюз действует с двух сторон - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и периферийные лидеры. И если первые не могут себе позволить открытую критику Киева, то вторые, не являющиеся ответственными за европейскую политику, могут сделать заявления по поводу ужесточения каких-либо требований для Киева.

Межевич подчеркнул, что таким образом Таллин постарался охладить пыл Киева на скорый прием в Евросоюз.