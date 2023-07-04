Эксперт Межевич дал оценку требованию премьера Эстонии к Украине
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По словам эстонского премьера Каи Каллас, Незалежной не следует ждать подарка, а надо выполнить на 120% требования для вступления в Евросоюз. Она добавила, что чиновникам Украины необходимо проявить себя и последовать всем правилам Брюсселя. Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич оценил данное заявление. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, Каллас получила инструкции от Брюсселя для данного заявления.
Эксперт пояснил, что сама по себе она не может давать таких заявлений, поскольку находится в статусе «шестерки».
Он уточнил, что Евросоюз действует с двух сторон - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и периферийные лидеры. И если первые не могут себе позволить открытую критику Киева, то вторые, не являющиеся ответственными за европейскую политику, могут сделать заявления по поводу ужесточения каких-либо требований для Киева.
Межевич подчеркнул, что таким образом Таллин постарался охладить пыл Киева на скорый прием в Евросоюз.