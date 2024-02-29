В Финляндии заявили, что Хельсинки не запрещал Киеву применять переданное ей оружие по территории нашей страны, однако в НАТО заявляют противоположное. По словам президента Ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, западные государства не осуществляют контроль за выполнением Незалежной данного условия. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в крайнем случае ведется отслеживание отдельных видов оперативно-тактических ракет. Кроме того, подобное заявление Финляндии можно расценивать как некий срез настроений финской политической элиты.

По мнению политолога, если Хельсинки пойдет поданному пути, то это только усугубит ситуацию в двусторонних отношениях. Поэтому Москве стоит думать о дальнейшем пересмотре российско-финских отношений.