Эксперт Мюллер: Трамп попытается избежать вмешательства в ирано-израильский конфликт
Политолог Мюллер: Трамп не будет напрямую участвовать в конфликте с Ираном
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Президент США Дональд Трамп откажется от идеи прямого вмешательства в конфликт между Ираном и Израилем даже в случае атаки Тегераном американских военных объектов, расположенных на Ближнем Востоке.
Такое мнение в интервью РИА Новости высказал почетный профессор политологии университета штата Огайо Джон Мюллер.
Ирану, считает эксперт, следует согласиться на предложенную Трампом сделку, которая предполагает отказ от ядерной программы в обмен на вхождение в "глобальную систему" для экономического развития.
"<…> Подобная сделка принесла бы ему значительную выгоду как внутри страны, так и на международной арене", - заключил Мюллер.
Ранее политолог раскрыл, какая тактика в отношении Ирана выгоднее для Трампа.