Эксперт Мюллер: Трамп попытается избежать вмешательства в ирано-израильский конфликт

Президент США Дональд Трамп откажется от идеи прямого вмешательства в конфликт между Ираном и Израилем даже в случае атаки Тегераном американских военных объектов, расположенных на Ближнем Востоке.

Такое мнение в интервью РИА Новости высказал почетный профессор политологии университета штата Огайо Джон Мюллер.

Ирану, считает эксперт, следует согласиться на предложенную Трампом сделку, которая предполагает отказ от ядерной программы в обмен на вхождение в "глобальную систему" для экономического развития.

"<…> Подобная сделка принесла бы ему значительную выгоду как внутри страны, так и на международной арене", - заключил Мюллер.

Ранее политолог раскрыл, какая тактика в отношении Ирана выгоднее для Трампа.