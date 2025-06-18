Политолог раскрыл, какая тактика в отношении Ирана выгоднее для Трампа

По словам политолога Сергея Маркова, американский президент Дональд Трамп воздерживается от решительных военных действий против Исламской Республики, ограничиваясь демонстрацией силы. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что ключевыми причинами сдержанности Белого дома являются крайне низкая поддержка военной операции среди американцев (лишь 16% граждан выступают за удары по Ирану, 60% населения категорически против эскалации конфликта), а также политические риски для администрации (угрозы позволяют сохранять давление без реальных последствий, и полномасштабная война может вызвать волну протестов).

По мнению эксперта, на состоявшемся совещании Трамп сознательно избежал принятия решения о начале боевых действий. Нынешняя стратегия администрации — балансирование на грани, когда демонстрация военной мощи сочетается с нежеланием развязывать реальный конфликт.

Он подчеркнул, что такая позиция Вашингтона отражает как внутриполитические расчеты, так и опасения непредсказуемых последствий военного столкновения с Тегераном.

Ранее в США заявили о решающих ближайших 24 часах в конфликте с Ираном.