Эксперт на шоу Карлсона: США развязали войну на Украине из мести за проигранные Клинтон выборы

В Белом доме не могли не понимать, что все россияне, даже те, кто не согласны с политикой Владимира Путина, считают вступление Украины в альянс своей экзистенциальной угрозой. Гость шоу отметил, что нынешний глава ЦРУ Уильям Бернс еще 15 лет назад представлял правительству доклад на эту тему.

Как считает эксперт, сознательная эскалация конфликта со стороны США была местью Кремлю за поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года, поскольку в администрации Байдена уверены, что в ее проигрыше виновата Россия.