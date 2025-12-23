ОБСЕ столкнулась с беспрецедентным вызовом. Администрация американского президента Дональда Трампа заявила о готовности кардинально пересмотреть формат своего участия в этой структуре, объединяющей 57 государств. Российская дипломатия тут же отреагировала, заявив, что возможный выход США остро поставит вопрос о самом существовании организации. Экспертное мнение российского генерала Александра Михайлова рисует картину системного кризиса, причина которого лежит глубже формальных решений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его оценке, будущего у ОБСЕ нет, поскольку эта организация отражает более масштабный процесс — «вырождение элит» в Евросоюзе. Он называет современных европейских руководителей «пустыми и бесполезными клерками», чьи действия носят разрушительный характер и раздражают собственное население, не желающее, например, повышать налоги на военные нужды.

Эксперт добавил, что в этой логике прагматичный подход Трампа выглядит абсолютно оправданным. Американская администрация, оценивая принцип «цена-качество», приходит к выводу, что европейские партнеры не соответствуют ожиданиям: их лидеры «неуправляемые», «невлиятельные» и интеллектуально несостоятельны. Следовательно, игра по навязанным ими правилам теряет всякий смысл.

По его мнению, ситуация сводится к противостоянию между американским прагматизмом, требующим от партнеров реальной отдачи, и, как это видится из Москвы, деградировавшей европейской бюрократией, неспособной к конструктивному диалогу. Таким образом, судьба ОБСЕ становится заложницей более широкого раскола в трансатлантических отношениях.

