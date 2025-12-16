Роспуск Североатлантического альянса может помочь сохранить мир в Европе. Так считает Дэвид Лэйн, член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета. Его точку зрения привела «Лента.ру».

По утверждению эксперта, существует способ обеспечить прочный мир на территории Европы.

«Теоретически таким решением могли бы стать роспуск НАТО и усиление роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)», — указал он.

Лэйн сообщил, что такая возможность однажды была уже упущена, она была сразу после холодной войны. Блок продолжил расширяться на восток, и Россия стала воспринимать это как угрозу. Теперь же необходимо выстроить новую систему безопасности, в которой примут участие все мировые игроки, а не только США и их союзники.

Ранее сообщалось, что западные страны договорились о предоставлении Киеву так называемых гарантий безопасности, схожих по смыслу с положениями пятой статьи устава НАТО. Данное заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя итоги последних консультаций.