Эксперт назвал необходимую российскому «Корнету» деталь

Отечественным ПТРК «Корнет» необходим пульт для дистанционного управления, который бы существенно снизил уязвимость оператора. Такое заявление сделал военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с изданием News.ru .

При этом, он не исключил вероятность того, что разработка подобного пульта уже ведется. По словам Суконкина, о таком пульте мечтает каждый оператор ПТРК, и если «Ростех» уже занимается его разработкой, то стоит снять перед ними шляпу.

Суконкин отметил недочет каждой ПТРК – оператор слишком уязвим для ответного огня, ведь находится непосредственно за комплексом, и направляет ракету на протяжении всего ее полета. Эксперт подметил, что враг может увидеть, откуда был выпущен снаряд, и сконцентрировать огонь на нем. Тогда оператор окажется в большой опасности.