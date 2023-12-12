Эксперт назвал Орбана «главным политическим кошмаром» Европы

Венгрия блокирует большинство инициатив Евросоюза в вопросе помощи Украине.

Так, Будапешт отказывается согласовать срочную военную помощь на 500 млн евро и долгосрочные пакеты на 20 млрд и 50 млрд евро, рассчитанные на период с 2024-го по 2027 год. Кроме того, Венгрия выступает против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и продолжает экономическое сотрудничество с Россией.