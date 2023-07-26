Эксперт Маслов назвал основных партнеров России в Африке
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В северной столице в конце месяца ожидается проведение форума «Россия – Африка». По словам президента РФ Владимира Путина, за последние несколько лет сотрудничество России и африканских государств вышло на новый уровень. Руководитель Центра изучения Африки ВШЭ Андрей Маслов назвал главных партнеров нашей страны на Африканском континенте. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, это Египет, Алжир и ЮАР. Кроме того, наблюдается интенсивное развитие торговых связей с Нигерией, Сенегалом, Тунисом, с Мали России также крепкие исторические связи.
Эксперт также прокомментировал заявление о том, что Россия планирует занять место Франции и Англии на этом континенте. По его мнению, отечественный подход к сотрудничеству с государствами Африки существенно отличается от Запада.