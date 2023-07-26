Эксперт Маслов назвал основных партнеров России в Африке

В северной столице в конце месяца ожидается проведение форума «Россия – Африка». По словам президента РФ Владимира Путина, за последние несколько лет сотрудничество России и африканских государств вышло на новый уровень. Руководитель Центра изучения Африки ВШЭ Андрей Маслов назвал главных партнеров нашей страны на Африканском континенте. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, это Египет, Алжир и ЮАР. Кроме того, наблюдается интенсивное развитие торговых связей с Нигерией, Сенегалом, Тунисом, с Мали России также крепкие исторические связи.

Эксперт также прокомментировал заявление о том, что Россия планирует занять место Франции и Англии на этом континенте. По его мнению, отечественный подход к сотрудничеству с государствами Африки существенно отличается от Запада.