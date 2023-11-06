Эксперт назвал потенциального посредника между Россией и Украиной

Китай мог бы стать хорошим посредником для диалога между Россией и Украиной из-за своего подхода к государственным взаимоотношениям – КНР, в отличие от государств Запада, не пытается сделать всех похожими на себя. Соответствующее заявление сделал исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд в беседе с изданием РИА Новости .

Эксперт заявил, что главной проблемой коллективного Запада заключается в его «традиции желать», чтобы остальные страны были как можно больше похожи на него. Сейчас же, наступил момент истории, когда страны начинают отказываться от этого, подчеркнул он.

Халанд указал на то, что данная задача является сложной для многих государств. Он предположил, что Китай никогда не хотел сделать какую-либо страну похожей на себя. Эксперт напомнил, что все заключения с КНР заключались на взаимных условиях и основываясь на двусторонних интересах. Халанд выразил мнение, что данный подход лучше всего подходит для нынешней «нестабильной международной системы».