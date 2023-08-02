Эксперт назвал причину обвинений Польши в адрес Белоруссии

Польша нуждается в оправданиях для того, чтобы развернуть и усилить свои ВС на границе с Белоруссией. Соответствующее заявление сделал глава Центра изучения конфликтов РФ Андрей Клинцевич. Его слова передает издание РИА Новости .

Эксперт дал комментарий касаемо обвинений Варшавы в сторону РБ о том, что вертолеты Белоруссии вторглись в польское воздушное пространство. Клинцевич заявил, что Польша стремится восстановить исторические границы Речи Посполитой, вместе с Западной Украиной и Белоруссией.

Эксперт отметил, что любое проявление непропорционального подведение войск на границе – это эскалация и шанс вторжения. Любая страна отреагировала бы на это, поэтому Варшава ищет оправдание своей боеготовности, пояснил он. Клинцевич также отметил, что Польша уже давно взяла курс на милитаризацию.

Недавно польский МИД заявил, что 2 вертолета Белоруссии вторглись в воздушную территорию Польши. Минобороны РБ отрицают обвинения Варшавы.