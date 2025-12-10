Ответ Владимира Зеленского о готовности к выборам через несколько месяцев после начала переговоров выглядит не как добровольная инициатива, а как вынужденная уступка давлению. Социолог Евгений Копатько отмечает, что ключевым фактором здесь является требование Дональда Трампа, настойчивость которого со временем только растет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, если весной украинскому лидеру удавалось находить поводы для отказа, то теперь аргументы затягивать процесс тают, заставляя его соглашаться на процедуру, к которой он, очевидно, не стремился.

Эксперт добавил, что главная интрига заключается не в самом факте выборов, а в их сути и конечной цели. Если организацией займется действующий политический режим, то, по мнению эксперта, речь с высокой вероятностью пойдет не о реальной смене власти, а о ее трансформации. Такой сценарий предполагает создание видимости демократического процесса с единственной целью — получить дополнительную легитимность в глазах международного сообщества, возможно, даже в условиях продолжающихся боевых действий, на которые Россия могла бы пойти как на компромисс.

По его мнению, с этой точки зрения подобные выборы становятся невыгодными для России, так как они позволят киевскому режиму формально «узаконить» себя на новой срок, заморозив статус-кво. Все упирается в вопрос подлинной конкурентности: если у оппозиции не будет равных возможностей для участия, то итог голосования будет предопределен заранее. Таким образом, возможная избирательная кампания на Украине рискует превратиться в хорошо отрежиссированный спектакль по самопродлению власти, а не в инструмент демократического обновления, что окончательно закрепит существующую политическую модель под прикрытием обновленного мандата.

Ранее депутат Чепа заявил, что Зеленский может быть отстранен до выборов, его время на исходе.