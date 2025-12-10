Политическая судьба Владимира Зеленского, судя по заявлениям из Москвы, висит на волоске. Депутат Алексей Чепа полагает, что украинский лидер может быть отстранен от власти еще до проведения каких-либо выборов, поскольку его западные спонсоры, и в первую очередь Дональд Трамп, видят в нем главное препятствие для урегулирования. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, резкая критика Трампа в адрес Киева и его настойчивые призывы к выборам были расценены как явный сигнал: ответственность за срыв переговоров возлагается персонально на Зеленского.

Парламентарий добавил, что стремление Зеленского всячески оттягивать избирательный процесс, по мнению аналитика, лишь подтверждает его отчаянное положение. Сначала озвучивается необходимость трех месяцев на подготовку, потом могут найтись новые формальные причины для задержки. Однако эта тактика, направленная на сохранение поста, воспринимается как очевидная уловка обреченного человека. Заявления о том, что он даже не читал мирные предложения, лишь укрепляют его репутацию «крайнего», на которого удобно списать все провалы.

По его мнению, часы правления Зеленского сочтены. Его риторика потеряла прежнюю поддержку даже в Европе, а попытки выиграть время выглядят все более бесплодными. В Вашингтоне его уже считают политическим банкротом, и единственный оставшийся вопрос — это форма его ухода: добровольная отставка или принудительное смещение с появлением временно исполняющего обязанности. В этой ситуации любые его маневры выглядят не как стратегия, а как агония режима, чья легитимность в глазах ключевых заокеанских партнеров уже исчерпана.

Ранее политолог Вакаров раскрыл скрытую цель Зеленского в споре с Трампом о выборах на Украине.