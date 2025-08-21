Эксперт назвал условие, при котором Залужный не сможет прийти к власти в Украине

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имеет реальные шансы стать следующим президентом Украины. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что Залужный сохранил положительный имидж после ухода с поста главкома, а также заручился поддержкой Великобритании, известной своими сильными пиар-технологиями. Однако, по словам Журавлева, решающую роль в возможной президентской гонке сыграет позиция США.

Политолог предположил, что Вашингтон может выступить против кандидатуры Залужного, если сочтет, что тот намерен продолжать военный конфликт вместо поиска мирного урегулирования. При этом эксперт допустил, что экс-главком теоретически обладает большей свободой действий по сравнению с действующим президентом Владимиром Зеленским, поскольку не связан подписанными международными документами.

Ранее вице-президент США Вэнс описал, каким он видит Путина. По его словам, российский лидер ведет себя расчетливо и рассудительно.