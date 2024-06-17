Эксперт Ногинский перечислил варианты развития событий после мирной инициативы Путина

В Швейцарии в выходные проходила конференция по Украине, на которую Москва не была приглашена. Глава государства Владимир Путин накануне саммита выступил с новой мирной инициативой, связанной с урегулированием украинского кризиса. По словам эксперта Олега Ногинского, мирное предложение российского лидера вызвало больший резонанс в международном сообществе, в зарубежной прессе и экспертных кругах, чем конференция по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что фактически президент РФ добился двух вещей: еще раз показал, что не Россия является инициатором войны «до последнего украинца», а наша страна готова в любую минуту сесть за стол переговоров, а также были озвучены стартовые условия для данных переговоров.

По мнению эксперта, российский президент изложил позицию, предусмотренную Конституцией РФ. Поэтому все переговоры должны подразумевать, что конституционные территории освобождены, и теперь мы будем разговаривать о вашей дальнейшей жизни по соседству.

Он отметил, что после высказанного Владимиром Путиным предложения существуют три варианта развития событий: киевский режим и его западные кураторы станут делать вид, что не заметили данного заявления, начало обсуждения российской инициативы, обусловленное стремлением Вашингтона к заморозке конфликта и успешное окончание спецоперации посредством капитуляции украинского режима.