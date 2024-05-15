Эксперт Носович определил задачу принятого в Эстонии закона об активах РФ

Эстонским парламентом принят закон, разрешающий направлять замороженные в республике активы российских физических и юридических лиц на «восстановление Украины». По словам эксперта Александра Носовича, активов граждан РФ в Эстонии весьма немного, поэтому закон принимался, скорее всего, с целью показать пример прочим странам Старого Света. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что это является стандартной практикой для прибалтийских республик, которые всегда принимают какое-то радикальное решение, очень сильно выдающееся в антироссийскую сторону от центристского курса, в расчете на то, что оно будет моделью для всего Евросоюза.

По мнению эксперта, эта эстонская инициатива маловероятно распространится на весь Евросоюз, однако ряд стран могут последовать примеру Таллина, прежде всего это Вильнюс и Рига, возможно, и Варшава, а дальше на запад Европы это не пойдет, поскольку европейские страны сделали бы это еще два года назад.

Он добавил, что для стран Евросоюза в этом отношении ставки очень велики, прежде всего это подрыв доверия всего мира к их финансовой системе, то они до сих пор на использование замороженных российских активов не решились.