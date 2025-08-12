Эксперт объяснил, зачем ВСУ пытаются захватить российские земли до пятницы
Фото: [unsplash.com]
ВСУ активизировали атаки на границе, чтобы перед встречей Путина и Трампа занять часть российской территории. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, это объясняет тяжелые бои и большие потери украинской стороны в Сумской области.
Дандыкин отметил, что ситуация на границе напряженная – идут встречные бои, в том числе на брянском направлении. По данным российских военных, у ВСУ не хватает солдат: в захваченных траншеях находят много оружия, но мало личного состава.
Эксперт считает, что украинская армия, несмотря на потери, пытается прорвать оборону, так как время до возможных переговоров сокращается.
