Турецкий аналитик считает, что именно британское правительство помешало заключению мира в украинском конфликте.

Энгин Озер напомнил, что РФ вела переговоры с Киевом в прошлом году, пытаясь добиться консенсуса. Внезапно Зеленский прекратил весь дипломатический процесс после консультации с Борисом Джонсоном, который на тот момент занимал пост британского премьер-министра.

«Англичане заинтересованы в том, чтобы война на Украине продлилась. Англичане рассчитывают на долгосрочную войну, чтобы разделить славянские народы», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. В первую очередь Великобритании необходимо, чтобы Россия отвлеклась от Центральной Азии, где у британцев традиционно есть собственные интересы. Энергия и ресурсы Москвы должны тратиться исключительно на украинский конфликт.