По словам эксперта по разведке Георгия Рипера, перевернуть абсолютно проигрышную для Демократической партии США ситуацию с президентскими выборами может что-то глобальное, вроде катастрофы, эпидемии или ядерной войны. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что все проведенные американские опросы свидетельствуют о проигрыше любых кандидатов от демократической партии в колеблющихся штатах, а Трамп после провальных для Байдена дебатов и героизма в ходе покушения на него стал почти недосягаем.

По мнению эксперта, не стоит терять бдительность и следует помнить о праве и возможности Байдена осуществить атаку на любую страну, в том числе и ядерную, поскольку у Байдена остается «ядерный чемоданчик». К тому же во время инструктажа по пользованию «ядерным футболом» после инаугурации Джо Байден залип и завис у чемоданчика с непонятной улыбкой.