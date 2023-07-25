Эксперт Попов назвал причины роста взаимной неприязни между украинцами и поляками
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Отношение к украинским беженцам в Польше изменилось в худшую сторону, даже отмечено возникновение между поляками и украинцами разногласий, которые растут. По словам директора Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуарда Попова, данное развитие событий было предсказуемо. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что Евросоюзом были выделены огромные средства Польше для приема украинских беженцев для снижения накала украинофобии в польском обществе.
По мнению эксперта, в будущем ситуация станет только еще хуже, плюс ко всему поляки припомнят украинцам многие события истории.