Эксперт Попов назвал причины роста взаимной неприязни между украинцами и поляками

Отношение к украинским беженцам в Польше изменилось в худшую сторону, даже отмечено возникновение между поляками и украинцами разногласий, которые растут. По словам директора Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуарда Попова, данное развитие событий было предсказуемо. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Евросоюзом были выделены огромные средства Польше для приема украинских беженцев для снижения накала украинофобии в польском обществе.

По мнению эксперта, в будущем ситуация станет только еще хуже, плюс ко всему поляки припомнят украинцам многие события истории.