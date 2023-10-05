Эксперт Попов оценил последствия финансовой помощи Евросоюза Украине

В аккаунте Европарламента в одной из соцсетей сообщается, что украинский конфликт истощил бюджет Евросоюза. Тем не менее Европарламентом был одобрен пересмотр бюджета, включающий в себя выделение Киеву 50 млрд евро. Эксперт Эдуард Попов дал комментарий относительно данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, Незалежная является своеобразным чемоданом без ручки для Европы, который жалко бросить, но тяжело нести.

Эксперт подчеркнул, что западные страны не бросят Украину, поскольку ее руками ведут войну против нашей страны. В связи с чем европейцы будут жаловаться, выражать недовольство, но финансирование не прекратят.