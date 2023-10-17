Эксперт Попов считает, что победившие на выборах в Польше партии не настроены на диалог с Москвой

В Польше по итогам парламентских выборов правящая PiS победила, также немного отстала от нее по числу голосов праволиберальная «Гражданская коалиция». По словам эксперта Евгения Попова, ни одна из них не настроена на диалог с Москвой. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что первая партия является проамериканской, а вторая – проевропейской, но ни одна из них не является представителем интересов граждан Польши.

По мнению эксперта, голоса жителей этой страны заглушены, как и всех, кто выступал бы за добрые отношения с Москвой.