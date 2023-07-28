Эксперт предрек провал попыткам Зеленского договориться с Латинской Америкой

Попытки Зеленского организовать встречу с лидерами стран Латинской Америки, чтобы попросить помощи и у них, обречены на провал. Соответствующее заявление сделал аргентинский аналитик Кристиан Ламеса. Его слова передает издание РИА Новости .

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины предлагал бразильскому лидеру организовать встречу с лидерами стран Латинской Америки.

Ламеса считает, что президент Бразилии не станет помогать Зеленскому в организации такой встречи, так как это поставит его в сложную ситуацию, из которой он не сможет получить ничего для своей страны, кроме проблем.

Аналитик отметил, что украинский лидер не только просит помощи у различных стран, но и сразу после этого начинает от них требовать деньги и оружие, которых не так уж и много в Латинской Америке.

Ламеса заключил: попытки Зеленского и Вашингтона склонить Латинскую Америку к своей стороне не увенчаются успехом. Эксперт подчеркнул, что его регион всегда придерживался мира и не жаловал конфликты с применением оружия.