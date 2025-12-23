Вокруг Калининградской области вновь сгущаются тревожные прогнозы. Военный эксперт Кирилл Федоров в эфире радио Sputnik прямо заявил , что ожидает от Литвы и Польши шагов по фактической блокаде российской эксклавной территории. Его уверенность строится на парадоксальном, с его точки зрения, противоречии: Россия не предпринимала против Прибалтики ни военных, ни подрывных действий, однако политика этих стран в отношении Москвы остается откровенно русофобской.

Такая риторика и настрой, по логике блогера, естественным образом ведут к эскалации давления там, где это проще всего сделать — на узком сухопутном коридоре, связывающем Калининград с основной территорией России через Литву. В этом сценарии главная роль отводится именно Вильнюсу, поскольку транзит через его территорию является жизненно важным для обеспечения региона. Угроза блокады предстает не как военная, а как логичное продолжение жесткой политико-экономической конфронтации.

Он подчеркнул, что, если подобный сценарий будет реализован, это мгновенно создаст глубокий кризис. Калининградская область окажется в условиях транспортной изоляции, что ударит по снабжению и экономике. Однако такой шаг неминуемо будет расценен Москвой как крайне враждебный акт, выводящий противостояние на качественно новую, опасную ступень, с непредсказуемыми ответными мерами.

По его мнению, итогом сложившейся риторики и взаимного недоверия может стать не просто очередной санкционный раунд, а прямая попытка отсечь часть российской территории. Этот прогноз отражает худшие опасения о том, как политическая русофобия, о которой говорит Федоров, может трансформироваться в конкретные и крайне рискованные действия на карте Европы, создав новый очаг напряженности.

Ранее сообщалось, что Запад запаниковал после заявления Путина на прямой линии о Калининграде.