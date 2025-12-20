Запад воспринял заявление президента РФ Владимира Путина в ходе прямой линии о Калининграде как предупреждение о начале Третьей мировой войны. Такой вывод сделан в статье газеты Daily Express, сообщило РИА Новости.

Президент Путин в жестких выражениях отреагировал на возможность блокады Калининградской области, пообещав уничтожать любые создаваемые ей угрозы. Газета Daily Express опубликовала цитату российского лидера и добавила видео с конференции, во время которой президент более четырех часов отвечал на волнующие граждан вопросы. Автор статьи поделился мнением.

«Эти высказывания подчеркнули "красные линии" России на фоне обострения напряженности в отношениях с Западом», — указано в статье.

В контексте стремительного ухудшения дипломатического диалога между Москвой и западными столицами, озвученные российской стороной позиции были восприняты, по мнению автора, как однозначное обозначение недопустимых сценариев и принципиальных границ, чье нарушение будет рассматриваться как прямая эскалация. Особую остроту этим заявлениям придает ситуация вокруг Калининградской области — региона, имеющего критическое стратегическое значение.

