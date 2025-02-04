Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказался об урегулировании конфликта на Украине и серьезной ошибке, которую могут допустить американский президент и НАТО в процессе поиска решений.

Специалист прокомментировал амбиции Трампа и альянса в соцсети Х, отмечает РИА Новости. По его мнению, республиканец может совершить ошибку, если выберет неверный путь решения конфликта на Украине. Профессор уточнил, что речь про неоконсервативный метод, то есть, достижение мира через силу.

Если же 47-й президент США все-таки выберет силовые меры, то он сыграет на руку НАТО и глобалистам, у которых, по словам профессора, на самом деле нет цели обороны.

«Теперь становится ясно, что главная цель глобалистов — раскол России. <...> Глубинное государство НАТО и военно-промышленный комплекс находятся в глубоком консорциуме в своей войне против России», — отметил Туомас Малинен.

Напомним, еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявил, что при его главенстве в США конфликт на Украине никогда бы не начался. Он пообещал, что после избрания и инаугурации урегулирует конфликт в рекордные сутки. Однако этих слов республиканец не сдержал, как и ожидали в России. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине куда более сложная, чтобы решить ее за 24 часа. К тому же, Россия неоднократно предлагала переговоры, но Зеленский их категорически отвергал.

Тем временем срок полномочий Владимира Зеленского как президента истек, а значит, он не имеет права вести переговоры с Москвой. Об этом также напомнили в Кремле.