В Кремле заявили, что Зеленский не имеет права на переговоры с Москвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не имеет права участвовать в переговорах, подчеркивая, что для легитимизации любых соглашений необходима организация выборов, которые тот отменил, передает РБК.

Представитель Кремля отметил, что комбинации участников мирных переговоров пока не обсуждались.

«Пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры. Поэтому обсуждать при сохранении в силе того самого указа возможную композицию участников — наверное, это забегать вперед», — сказал Песков.

Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал желание Зеленского поговорить с президентом США Дональдом Трампом. Глава киевского режима отметил, что только после беседы с американским президентом можно будет говорить о расширенных мирных переговорах.

Песков также подчеркнул, что Кремль положительно отнесся к недавним заявлениям специального представителя Трампа по Украине Кита Келлога. Однако пресс-секретарь российского президента вновь напомнил о позиции Москвы, согласно которой Зеленский утратил легитимность.

Кроме того, по словам представителя Кремля, динамика специальной военной операции (СВО) на Украине складывается не в пользу Киева.

«Реальность на земле говорит о том, что динамика вовсе не в пользу киевского режима. Это признают также многие западные представители и эксперты, в том числе Западной Европы», — сказал Песков, комментируя желание Великобритании продолжать оказывать санкционное давление на РФ и помогать Украине.

Президент Владимир Путин ранее также заявлял, что Зеленский не имеет права подписывать соглашения от имени своей страны. Путин предложил рассмотреть кандидатуры других участников, которые смогут вести переговоры вместо главы киевского режима. При этом президент РФ подчеркивал, что легитимной властью на Украине является спикер Рады Руслан Стефанчук.

Выборы президента Украины, которые должны были состояться весной 2024 года, были отменены Зеленским. Он заявил, что проводить их нельзя из-за военного положения. Выборы в Верховную Раду Украины также не состоялись в 2023 году по аналогичным причинам.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова высмеяла Владимира Зеленского анекдотом про моль в контексте переговоров.