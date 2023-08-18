Эксперт призвал украинцев готовиться к худшему сценарию
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Предстоящей зимой на территории Украины могут отключать электроэнергию на долгие периоды, даже если РФ не будет наносить ракетные удары по инфраструктуре. Соответствующее заявление сделал эксперт в области энергетики Юрий Корольчук, его слова передает украинское издание UBR.ua.
Корольчук заявил, что энергию будут отключать даже если не будет ударов. Он сообщил, что если зима выдастся теплой, то без ударов все будет так же, как и в прошлом году. В то же время, при худшем сценарии – электричество на Украине могут отключать и на 8, и на 10 часов, заявил эксперт.
Недавно председатель управления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что компания готова к худшим ситуациям, и что с наступлением зимы, подстанции будут работать даже при максимальных нагрузках.