Эксперт призвал украинцев готовиться к худшему сценарию

Предстоящей зимой на территории Украины могут отключать электроэнергию на долгие периоды, даже если РФ не будет наносить ракетные удары по инфраструктуре. Соответствующее заявление сделал эксперт в области энергетики Юрий Корольчук, его слова передает украинское издание UBR.ua .

Корольчук заявил, что энергию будут отключать даже если не будет ударов. Он сообщил, что если зима выдастся теплой, то без ударов все будет так же, как и в прошлом году. В то же время, при худшем сценарии – электричество на Украине могут отключать и на 8, и на 10 часов, заявил эксперт.

Недавно председатель управления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что компания готова к худшим ситуациям, и что с наступлением зимы, подстанции будут работать даже при максимальных нагрузках.