По словам эксперта, Артемовск, который украинцы зовут Бахмутом, является отвлекающей целью в ходе украинского контрнаступления. Леонков считает, что Киев специально подстраивал свои действия под эту точку, чтобы российские ВС сосредоточили там как можно большее количество своих сил.

Он также заявил, что контрнаступление «провалилось с треском», но несмотря на это, солдаты продолжили проводить штурм участков, помеченных на картах от НАТО. По мнению эксперта, сражаться за Артемовск российским ВС уже нет смысла, так как он практически уничтожен. Леонков подчеркнул, что на данный момент уже бессмысленно «воевать за камни».