Выступление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного с критикой рейда ВСУ в Курскую область получило неожиданное объяснение. По версии общественного деятеля Дмитрия Васильца, озвученной в эфире радио Sputnik, подобные заявления являются частью тщательно спланированного политического сценария.

Он утверждает, что экс-главком говорит отнюдь не свои мысли, а лишь воспроизводит заранее подготовленные тезисы. Источником этих «очевидных вещей», которые активно обсуждаются украинцами в частных разговорах, являются британские политтехнологи. Именно они, как считает общественный деятель, предоставляют Залужному готовые тексты для публичных высказываний.

По мнению эксперта, прямым последствием такого подхода становится создание искусственного образа политика, чья позиция якобы находит широкую народную поддержку. Чтение «с листочка» преследует четкую цель — формирование и поддержание высокого рейтинга одобрения Залужного среди определенной части общества.

Он резюмировал, что итогом подобной стратегии является манипуляция общественным мнением. Критика становится не искренней оценкой, а инструментом для достижения популистских целей, призванным создать видимость единства взглядов между политиком и гражданами.

Ранее Мирошник высказался о кандидатуре Залужного на пост президента Украины.