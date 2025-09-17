Посол высказал мнение, что выборы на Украине проходят под строгим контролем западных кураторов. У лидеров некоторых стран есть кандидаты, которые могут участвовать в предвыборной кампании. Для Запада никогда не имеет значение, кто конкретно победит. Важно, чтобы человек выполнял их требования.

«Как выборы были в 2014 году, так они готовы и сейчас: "Мы сейчас на тараканьи бега выставим набор людей, и не переживайте, они все наши. Нам не важно, кто победит: Зеленский, Залужный... Они все равно одного поля ягоды. Они все равно будут придерживаться того, что мы скажем"», — отметил посол.

Собеседник «Абзаца» высказал мнение, что экс-главкома ВСУ и нынешний глава киевского режима придерживаются единой позиции. Недавно Залужный заявил, что читал учебник героя РФ Валерия Герасимова. Посол уверен, что этот факт никак не отразится на изменении позиций. Владимир Зеленский и Валерий Залужный поддерживают «Азов»*. Представители этой террористической организации причиняют вред мирному населению. Они участвовали в государственном перевороте и продолжают наносить урон, пропагандируют профашистские взгляды, в поведении проявляют формы извращения.

«И это плоть от плоти. Поэтому, если Залужный сказал, что он читал учебник Герасимова, это не значит, что он каким-то образом отказался от своей нацистской сущности. Поэтому разбираться в сортах вот этого всего не сильно меня тянет, честно говоря», – сказал Мирошник.

Ранее Мирошник рассказал, почему Зеленский не может подписывать соглашение по Украине.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.