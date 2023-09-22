Эксперт рассказал, как участие в БРИКС поможет Аргентине

Участие в БРИКС помогло бы Аргентине как в экономической, так и в финансовой сферах. Соответствующее заявление сделал политолог Матиас Касьябуе, его слова передает издание РИА Новости .

Эксперт отметил, что нахождение в БРИКС является выгодным предложением для Аргентины, так как в блоке уже состоят главные торговые партнеры страны, и их совместное участие в БРИКС способствовало бы укреплению аргентинского экспорта.

Вторым преимуществом Касьябуе назвал финансовую поддержку от БРИКС, которая пригодилась бы Аргентине, учитывая, что у государства имеется долг перед МВФ.

Эксперт также отметил, что ему кажется привлекательной идея отказа от доллара и создания собственной валюты для торговли внутри организации.