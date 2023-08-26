Эксперт рассказал о конфликте ВСУ и НАТО

Между ВСУ и НАТО произошел конфликт на фоне неудач в контрнаступлении украинских ВС. Соответствующее заявление сделал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, его слова передает издание URA.RU .

По словам Дандыкина, в данный момент ВСУ и НАТО перекладывают вину друг на друга и бросаются обвинениями.

Он также подчеркнул, что это стечение обстоятельств является очень удачным для РФ, так как большая часть помощи украинским ВС поступала именно от альянса.

Эксперт предположил, что воспользовавшись этой ситуацией, ВС РФ могут начать собственное контрнаступление уже этой осенью. Он отметил, что лето осталось за русской стороной, а следующий сезон уже покажет дальнейшее развитие событий.

Дандыкин предупредил, что украинские солдаты пока остаются мотивированными, но эксперт заявил о своем «осторожном чувстве оптимизма» относительно возможностей РФ о взятии территории под контроль.